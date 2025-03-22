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عربي-دولي

لمناسبة ساعة الأرض.. مدن حول العالم تطفئ أضواءها اليوم

Lebanon 24
22-03-2025 | 03:14
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في إشارة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حماية المناخ، تعتزم العديد من المدن في مختلف أنحاء العالم إطفاء أضوائها لمدة ساعة، اليوم السبت، تمام الساعة 8:30 مساء بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة.
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وخلال ساعة الأرض، لن يتم إضاءة مبانٍ شهيرة مثل كاتدرائية كولونيا وبوابة براندنبورغ في برلين ومدرج الكولوسيوم في روما ومبنى إمباير ستيت في نيويورك لمدة 60 دقيقة.

ويدعو الصندوق العالمي للطبيعة إلى هذه الحملة السنوية. ويمكن للشركات والأسر أيضا المشاركة فيها.

وبحسب الصندوق، يشارك في هذه الحملة ما يقرب من 500 مدينة وبلدية في جميع أنحاء ألمانيا.
 
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