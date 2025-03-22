لمناسبة ساعة الأرض.. مدن حول العالم تطفئ أضواءها اليوم

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في إشارة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حماية المناخ، تعتزم من المدن في مختلف أنحاء العالم إطفاء أضوائها لمدة ساعة، اليوم ، تمام الساعة 8:30 مساء بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة.وخلال ساعة الأرض، لن يتم إضاءة مبانٍ مثل كاتدرائية كولونيا وبوابة براندنبورغ في برلين ومدرج الكولوسيوم في روما ومبنى إمباير ستيت في لمدة 60 دقيقة.ويدعو العالمي للطبيعة إلى هذه الحملة السنوية. ويمكن للشركات والأسر أيضا المشاركة فيها.وبحسب ، يشارك في هذه الحملة ما يقرب من 500 مدينة وبلدية في جميع أنحاء .