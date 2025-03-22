Advertisement

عربي-دولي

هذا مضمون رسالة ترامب لإيران

Lebanon 24
22-03-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1336896-638782344038465436.jpg
Doc-P-1336896-638782344038465436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران.

وقال ويتكوف في تصريحات تلفزيونية إن مضمون رسالة ترامب إلى إيران هو أنه رئيس يسعى للسلام ولا يوجد سبب للجوء إلى الخيار العسكري.
Advertisement

وأضاف: "الرئيس ترامب لا يريد الحروب، وهو قد يلجأ للحل العسكري من أجل وقف الحروب، وهذا السبب الوحيد الذي قد يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة، أما بشأن إيران وملفها النووي نأمل ألا نلجأ لهذا الخيار، وأن نتمكن من حل الأزمة على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "ترامب قال في الرسالة التي وجهها للإيرانيين، أنا رئيس سلام ولا يجب أن نلجأ للحل العسكري، بل علينا التفاوض، ويجب توضيح المفاهيم الخاطئة، وإرساء نظام مراقبة وتدقيق حتى لا يقلق أي طرف من التسليح النووي".

ومن المقرر أن يزور وفد إسرائيلي رفيع المستوى، واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء مشاورات استراتيجية مع المسؤولين الأميركيين بشأن الملف الإيراني، ومناقشة مخطط هجوم محتمل على إيران.

وكشف مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لموقع المونيتور، أن إسرائيل تسعى لإقناع ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية، وبرفض المحاولات الإيرانية لكسب المزيد من الوقت بشأن برنامجها النووي.

كان ترامب قد قال قبل أسبوعين في مقابلة مع "فوكس نيوز" إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي مقترحا "مفاوضات مباشرة".

وفي اليوم التالي قال إن الولايات المتحدة "في لحظاتها الأخيرة مع إيران"، مضيفا: "لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي، شيء ما سيحدث قريبًا".

وأكد: "أفضل التوصل إلى اتفاق سلام، لكن الخيار الآخر سيحل المشكلة".(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هل تُعيد رسالة ترامب "المشفرة" لإيران صياغة معادلة النووي؟
lebanon 24
22/03/2025 13:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يوجه رسالة للشرع.. هذا مضمونها
lebanon 24
22/03/2025 13:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة حب من نجوى كرم لزوجها.. هذا مضمونها
lebanon 24
22/03/2025 13:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا جديداً.. هذا مضمونه
lebanon 24
22/03/2025 13:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:16 | 2025-03-22
07:00 | 2025-03-22
06:51 | 2025-03-22
05:46 | 2025-03-22
05:08 | 2025-03-22
04:30 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24