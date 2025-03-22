هذا مضمون رسالة ترامب لإيران

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شدد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران.وقال ويتكوف في تصريحات تلفزيونية إن مضمون رسالة ترامب إلى إيران هو أنه رئيس يسعى للسلام ولا يوجد سبب للجوء إلى الخيار العسكري.وأضاف: "الرئيس ترامب لا يريد ، وهو قد يلجأ للحل العسكري من أجل وقف ، وهذا السبب الوحيد الذي قد يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة، أما بشأن إيران وملفها النووي نأمل ألا نلجأ لهذا الخيار، وأن نتمكن من حل الأزمة على طاولة المفاوضات".وأشار إلى أن "ترامب قال في الرسالة التي وجهها للإيرانيين، أنا رئيس سلام ولا يجب أن نلجأ للحل العسكري، بل علينا التفاوض، ويجب توضيح المفاهيم الخاطئة، وإرساء نظام مراقبة وتدقيق حتى لا يقلق أي طرف من التسليح النووي".ومن المقرر أن يزور وفد إسرائيلي رفيع المستوى، واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء مشاورات استراتيجية مع المسؤولين بشأن الملف ، ومناقشة مخطط هجوم محتمل على إيران.وكشف مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لموقع المونيتور، أن تسعى لإقناع ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية، وبرفض المحاولات لكسب المزيد من الوقت بشأن برنامجها النووي.كان ترامب قد قال قبل أسبوعين في مقابلة مع "فوكس نيوز" إنه أرسل رسالة إلى المرشد علي خامنئي مقترحا "مفاوضات مباشرة".وفي اليوم التالي قال إن "في لحظاتها الأخيرة مع إيران"، مضيفا: "لا يمكن السماح لهم بامتلاك نووي، شيء ما سيحدث قريبًا".وأكد: "أفضل التوصل إلى سلام، لكن الخيار الآخر سيحل المشكلة".(سكاي نيوز)