معلومات جديدة عن هجوم "كروكس".. موسكو: استخبارات دولة غير صديقة تقف وراء الهجوم

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أعلنت المتحدثة باسم التحقيقات الروسية سفيتلانا بيترينكو، ، أن أجهزة استخبارات إحدى الدول غير الصديقة خططت للهجوم الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول" من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في .وقالت بيترينكو: "بناءً على الأدلة التي تم جمعها، خلص إلى أن العمل الإرهابي تم التخطيط له وتنظيمه من قبل أجهزة الاستخبارات لدولة غير صديقة من أجل زعزعة استقرار الأوضاع فيوأضافت: "شارك في ارتكاب العمل الإرهابي أعضاء في إرهابية دولية".يشار إلى أن داعش كان أعلن مسؤوليته في عدة مناسبات عن الهجوم المروع الذي وقع في 22 آذار 2024، وأدى إلى مقتل 144 شخصاً.