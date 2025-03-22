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عربي-دولي

معلومات جديدة عن هجوم "كروكس".. موسكو: استخبارات دولة غير صديقة تقف وراء الهجوم

Lebanon 24
22-03-2025 | 03:57
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الروسية سفيتلانا بيترينكو، السبت، أن أجهزة استخبارات إحدى الدول غير الصديقة خططت للهجوم الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول" من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في روسيا.
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وقالت بيترينكو: "بناءً على الأدلة التي تم جمعها، خلص التحقيق إلى أن العمل الإرهابي تم التخطيط له وتنظيمه من قبل أجهزة الاستخبارات لدولة غير صديقة من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في روسيا

وأضافت: "شارك في ارتكاب العمل الإرهابي أعضاء في منظمة إرهابية دولية".

يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته في عدة مناسبات عن الهجوم المروع الذي وقع في 22 آذار 2024، وأدى إلى مقتل 144 شخصاً.
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