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عربي-دولي
الاجتماع بين ترامب وبوتين قد يجري خلال الأشهر المقبلة
Lebanon 24
22-03-2025
|
04:23
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كشف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيفن ويتكوف، اليوم
السبت
، أن الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد يعقد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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وقال ويتكوف في مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون:"... لقد كان للرئيس (الأميركي دونالد ترامب) علاقات ممتازة مع فلاديمير بوتين في فترة ولايته الأولى. لذلك، أعتقد أن فلاديمير بوتين أدرك أنه سيكون من الصعب على الرئيس القدوم إلى
روسيا
الآن".
وأضاف بالقول: "أعتقد أنهم سيلتقون في الأشهر القليلة المقبلة، لكن يبدو لي أنه كان لطيفاً للغاية أن يستقبلني، وأريد أن أعترف بذلك".
وكان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قد أكد في 14 مارس، أن الرئيس الروسي بوتين استقبل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيفن ويتكوف، ونقل من خلاله معلومات إلى الرئيس ترامب. (العربية)
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