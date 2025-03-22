سقوط قتلى وجرحى.. إطلاق نار في نيو مكسيكو الأميركية

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شهدت مدينة لاس كروسيس بولاية نيو مكسيكو الأميركية، ، حادثة إطلاق نار في منتزه يونغ أسفرت عن وقوع عدد من وأربكت التي فر روادها بعيدا حينما سمعوا أزيز الرصاص.وأظهرت بعض المقاطع على مواقع التواصل حالة الهرج ومحاولة بعض الأشخاص من موقع إطلاق النار، فيما أظهرت مقاطع أخرى وجود سيارات الشرطة بالمكان.ولم ترد تفاصيل عن طبيعة الحادث أو عدد في المكان.