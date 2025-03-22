Advertisement

عربي-دولي

سقوط قتلى وجرحى.. إطلاق نار في نيو مكسيكو الأميركية

Lebanon 24
22-03-2025 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1336919-638782385972438073.jpeg
Doc-P-1336919-638782385972438073.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة لاس كروسيس بولاية نيو مكسيكو الأميركية، السبت، حادثة إطلاق نار في منتزه يونغ بارك أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا وأربكت الشوارع التي فر روادها بعيدا حينما سمعوا أزيز الرصاص.
Advertisement

وأظهرت بعض المقاطع على مواقع التواصل حالة الهرج ومحاولة بعض الأشخاص الهروب من موقع إطلاق النار، فيما أظهرت مقاطع أخرى وجود سيارات الشرطة بالمكان.

ولم ترد تفاصيل عن طبيعة الحادث أو عدد الضحايا في المكان.
مواضيع ذات صلة
شبكة "سي بي إس": ضحايا في إطلاق نار في لاس كروسيس بولاية نيو مكسيكو الأميركية
lebanon 24
22/03/2025 13:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في المنية.. إطلاق نار وسقوط جرحى
lebanon 24
22/03/2025 13:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
صواريخ روسية تستهدف كييف.. سقوط قتيل وجرحى
lebanon 24
22/03/2025 13:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مطاردة وتبادل إطلاق نار وسقوط قتيل
lebanon 24
22/03/2025 13:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:16 | 2025-03-22
07:00 | 2025-03-22
06:51 | 2025-03-22
05:46 | 2025-03-22
04:30 | 2025-03-22
04:23 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24