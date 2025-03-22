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عربي-دولي
سقوط قتلى وجرحى.. إطلاق نار في نيو مكسيكو الأميركية
Lebanon 24
22-03-2025
|
05:08
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شهدت مدينة لاس كروسيس بولاية نيو مكسيكو الأميركية،
السبت
، حادثة إطلاق نار في منتزه يونغ
بارك
أسفرت عن وقوع عدد من
الضحايا
وأربكت
الشوارع
التي فر روادها بعيدا حينما سمعوا أزيز الرصاص.
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وأظهرت بعض المقاطع على مواقع التواصل حالة الهرج ومحاولة بعض الأشخاص
الهروب
من موقع إطلاق النار، فيما أظهرت مقاطع أخرى وجود سيارات الشرطة بالمكان.
ولم ترد تفاصيل عن طبيعة الحادث أو عدد
الضحايا
في المكان.
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