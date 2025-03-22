المنطقة تستعدّ.. ماذا تعني مهلة ترامب لإيران؟

من 26 تشرين الأول 2024 وحتى شباط تقريباً، أبدى المسؤولون الإسرائيليون، بحسب الصحافي يوناه جريمي بوب، ثقة واضحة وغير مسبوقة بقدرتهم وجاهزيتهم لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني.

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وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن شعورهم بأنهم سيحظون بدعم الرئيس دونالد ترامب لمثل هذه الخطوة الجديدة والكبيرة، حيث لمح كثر إلى إمكانية حدوث الضربات في أوائل سنة 2025، أي قبل اللحظة الحالية.



وكتب بوب في صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه كان لدى هؤلاء المسؤولين سبب وجيه للشعور بذلك، فخلال الحملة الانتخابية، أيد ترامب عدة وبصراحة ضرب البرنامج النووي الإيراني.

ومع ذلك، وبمجرد منصبه، قلل مراراً من أهمية استخدام للقوة، ودعا بصوت عال للتوصل إلى دبلوماسي.



تسريبات

وبعد مرور شهرين على تولي ترامب المنصب، يبدو أن من كبار المسؤولين الإسرائيلين فقدوا الثقة بأن ترامب سيمنحهم الضوء الأخضر في أي وقت قريب.



إثر ذلك، سَربت الإدارة يوم الأربعاء، أنباءَ تفيد أن ترامب منح إيران شهرين لإبرام نووي جديد ليحل محل 2015 الذي انهار بمعظمه.



وبعد ذلك بوقت قصير، سُرِبَتْ أنباءٌ تفيد أن دولاً أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، منحت النظام الإيراني مهلة حتى يونيو (حزيران) للتوصل إلى قبل مواجهة عقوبات عالمية، مما يشير إلى قد حُسمت بالفعل.



هل سيتم إبرام ؟

وبحسب التقارير، فإما أن تتوصل طهران إلى مع الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، أو ستواجه عقوبات عالمية وبشكل محتمل ضربة جوية إسرائيلية.



غير أن هذه المهلة ليست مُحكمة، ولا أحد يعلم متى ستبدأ مهلة الشهرين أو إذا كانت قد بدأت بالفعل.





مهلة غير محددة

وبحسب الكاتب، فإن الإيرانيين أسياد في إطالة أمد المفاوضات، أما الموعد النهائي الحقيقي فهو في 18 تشرين الأول، عندما تنتهي صلاحية مجموعة الدول الثلاث الكبرى في تفعيل آلية الزناد للعقوبات العالمية، والتي لا تستطيع روسيا والصين نقضها.



من ناحية أخرى، فإن مهلة الاتفاق تعني أن سلاح الجو لن يستطيع مهاجمة البرنامج النووي لطهران قريباً.



وبحسب الكاتب، إذا منح ترامب إيران مهلة حتى أيلول، فستكون قد استعادت أجزاء كبيرة من دفاعاتها الجوية، مما سيجعل الهجمات الإسرائيلية غير فعالة. (24)