لقد تم تحذير طوكيو مراراً وتكراراً.. روسيا تنبه إلى عواقب نشر صواريخ أميركية في اليابان

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أكدت مديرة القسم الآسيوي في الروسية، ليودميلا فوروبيوفا، استعداد موسكو لاتخاذ إجراءات في حالة نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في اليابان، مشيرة إلى أن حذرت طوكيو من ذلك.وقالت فوروبيوفا، خلال مقابلة مع "سبوتنيك" نشرتها اليوم السبت: "لقد تم تحذير طوكيو مراراً وتكراراً من أنه، نتيجة لهذا التعاون (زيادة التعاون العسكري التقني مع الغرب)، إذا وصلت الصواريخ الأميركية متوسطة المدى إلى اليابان، فسنضطر إلى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة لتعزيز قدرتنا الدفاعية، من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها والمنطلقة من اليابانية".وبحسب فوروبيوفا، سيتم إعداد المحتوى المحدد لخطوات الرد من خلال الإدارات المختصة، بما يتوافق مع الأهداف والمصالح الاستراتيجية طويلة المدى لروسيا.وأضافت فوروبيوفا أن موسكو لا تشكك في حق الدول الفردية في تعزيز أمنها، لكنها في الوقت نفسه ترى أن ظهور الصواريخ الأرضية الأميركية متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا يسهم في الحفاظ على الاستقرار، ولا يؤدي إلا إلى تحفيز التسلح، ويزيد من مستوى الصراع ويؤدي إلى المخاطر الاستراتيجية.وفي نهاية تشرين الثاني2024، قال السفير الياباني لدى أكيرا موتو، في مقابلة مع مجلة الوطني، إن طوكيو وواشنطن لا تخططان حاليًا لنشر صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى على اليابانية.(سكاي نيوز)