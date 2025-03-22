Advertisement

عربي-دولي

الشرطة التركية تعتقل أكثر من 340 متظاهراً

Lebanon 24
22-03-2025 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1336967-638782447964179039.png
Doc-P-1336967-638782447964179039.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات حاشدة نظمتها المعارضة يوم الجمعة.
Advertisement

وقال علي يرلي قايا: "تم اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة واسكيشهير وقونية وأدرنة".
 
وأضاف الوزير: "لن نترك أدنى فرصة لأولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام، وتهديد السلام والأمن في بلدنا، والسعي إلى الفوضى والاستفزازات"، مشيرا إلى أن الاعتقالات جاءت بعد "تحقيق أجرته بلدية اسطنبول بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في اسطنبول". (العربية)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهات في القدس بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على استئناف الحرب
lebanon 24
22/03/2025 22:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية تعتقل شخصين ارتكبا انتهاكات بحق مدنيين في الساحل
lebanon 24
22/03/2025 22:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطنًا بتهمة التجسس لصالح إيران
lebanon 24
22/03/2025 22:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإيرلندية تعتقل شخصا بعد "عمليات طعن" في دبلن
lebanon 24
22/03/2025 22:46:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2025-03-22
16:25 | 2025-03-22
16:13 | 2025-03-22
16:00 | 2025-03-22
15:59 | 2025-03-22
15:27 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24