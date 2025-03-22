الشرطة التركية تعتقل أكثر من 340 متظاهراً

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وقال علي يرلي قايا: "تم اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة واسكيشهير وقونية وأدرنة". أعلن وزير التركي، علي يرلي قايا، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات حاشدة نظمتها المعارضة يوم الجمعة.وقال علي يرلي قايا: "تم اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة واسكيشهير وقونية وأدرنة".

وأضاف الوزير: "لن نترك أدنى فرصة لأولئك يسعون إلى الإخلال بالنظام العام، وتهديد والأمن في بلدنا، والسعي إلى الفوضى والاستفزازات"، مشيرا إلى أن الاعتقالات جاءت بعد "تحقيق أجرته بلدية اسطنبول بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في اسطنبول". (العربية)