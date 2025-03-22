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عربي-دولي

بعد التوتّر على الحدود مع لبنان... إسرائيل تتّخذ خطوة عاجلة

Lebanon 24
22-03-2025 | 07:15
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أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، عن بدء إجلاء سكان مستوطنة المطلة في شمال إسرائيل.
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ونقلت يسرائيل هيوم عن رئيس بلدية المطلة قوله: "سكان البلدة لن يتركوا رهائن لأي تسوية أمنية".
 
 
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان صباح اليوم، باتّجاه المطلة، وقيام الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة بشنّ سلسلة غارات على عدّة بلدات جنوبيّة.
 
 
 
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