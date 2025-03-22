بعد التوتّر على الحدود مع لبنان... إسرائيل تتّخذ خطوة عاجلة

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، عن بدء إجلاء سكان مستوطنة المطلة في شمال .

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ونقلت يسرائيل هيوم عن رئيس بلدية المطلة قوله: "سكان البلدة لن يتركوا رهائن لأي تسوية أمنية".

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق صواريخ من ، باتّجاه المطلة، الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة بشنّ غارات على عدّة بلدات جنوبيّة.