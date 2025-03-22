غداً الأحد... أوّل إطلالة علنية للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى

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أعلن الفاتيكان، ، أن البابا فرنسيس سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ شباط لمناسبة صلاة التبشير الملائكي من نافذة جيميلي في روما حيث يتابع علاجا من التهاب رئوي حاد.وقال الجهاز الإعلامي للفاتيكان: "ينوي البابا إلقاء التحية والمباركة من اغوستينو جيملي في روما في ختام صلاة التبشير الملائكي التي ستنشر خطيا على غرار ما حصل في الأسابيع الأخيرة".