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عربي-دولي

غداً الأحد... أوّل إطلالة علنية للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى

Lebanon 24
22-03-2025 | 08:04
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أعلن الفاتيكان، السبت، أن البابا فرنسيس سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ منتصف شباط لمناسبة صلاة التبشير الملائكي من نافذة مستشفى جيميلي في روما حيث يتابع علاجا من التهاب رئوي حاد.
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وقال الجهاز الإعلامي للفاتيكان: "ينوي البابا إلقاء التحية والمباركة من مستشفى اغوستينو جيملي في روما في ختام صلاة التبشير الملائكي التي ستنشر خطيا على غرار ما حصل في الأسابيع الأخيرة".
 
 
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