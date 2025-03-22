Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك وسط تقدم الجيش الروسي

Lebanon 24
22-03-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1337023-638782535815674697.png
Doc-P-1337023-638782535815674697.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منطقة دونيتسك الأوكرانية، اليوم السبت، حيث التقى قادة وحدات الطائرات المسيرة بالقرب من مدينة بوكروفسك الشرقية الاستراتيجية.
Advertisement

وتتصدى القوات الأوكرانية منذ أشهر للهجمات الروسية حول المدينة، حيث تتقدم قوات موسكو ببطء في محاولة للسيطرة على المنطقة بأكملها.

وكتب زيلينسكي على "إكس": "زرت مركز قيادة المجموعة التكتيكية بوكروفسك، والتقيت بقادة خط الطائرات المسيرة، الذي يضم أفضل وحدات الأنظمة المسيرة في القوات المسلحة الأوكرانية".

وقال "تلقيت تقريراً عن دفاع منطقة بوكروفسك ووضع العمليات وسير المهام. كرمت محاربينا بجوائز الدولة". (العربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
هيئة الأركان الأوكرانية: تصدينا لمحاولات تقدم روسية نحو مناطق سيطرتنا في مقاطعة كورسك الروسية
lebanon 24
22/03/2025 22:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي يزور الخطوط الأمامية في دونيتسك
lebanon 24
22/03/2025 22:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن استهداف حقل نفط روسي ومصفاة ومستودع أسلحة في مقاطعة دونيتسك خلال الليل
lebanon 24
22/03/2025 22:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع ميشال منسى: بعد الانسحاب انتشر الجيش في منطقة حوش السيد علي لمنع أي تقدم آخر محتمل مع دوريات مكثفة لطمأنة المواطنين وتنظيف المنطقة ممّا تمّ تفخيخه (MTV)
lebanon 24
22/03/2025 22:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2025-03-22
16:25 | 2025-03-22
16:13 | 2025-03-22
16:00 | 2025-03-22
15:59 | 2025-03-22
15:27 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24