زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك وسط تقدم الجيش الروسي

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منطقة دونيتسك الأوكرانية، اليوم ، حيث التقى قادة وحدات الطائرات المسيرة بالقرب من مدينة بوكروفسك الشرقية الاستراتيجية.وتتصدى القوات الأوكرانية منذ أشهر للهجمات الروسية حول ، حيث تتقدم قوات ببطء في محاولة للسيطرة على بأكملها.وكتب زيلينسكي على "إكس": "زرت مركز قيادة المجموعة التكتيكية بوكروفسك، والتقيت بقادة خط الطائرات المسيرة، الذي يضم وحدات الأنظمة المسيرة في القوات المسلحة الأوكرانية".وقال "تلقيت تقريراً عن دفاع منطقة بوكروفسك ووضع العمليات وسير المهام. كرمت محاربينا بجوائز الدولة". (العربية)