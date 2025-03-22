12
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
8
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"فتح" لـ"حماس": غادروا المشهد الحكومي
Lebanon 24
22-03-2025
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت حركة
فتح
التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة
حماس
، إلى التخلي عن السلطة بهدف حماية "الوجود الفلسطيني" في قطاع غزة.
Advertisement
ودعا الناطق باسم حركة
فتح
في قطاع غزة منذر الحايك "حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماما أن المعركة المقبلة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".
وقال لوكالة "فرانس برس": "على حركة
حماس
أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أمل بوشوشة تتصدر مشهد "الزلغوطة" والجمهور يتفاعل: "كل الحب لإبداعك" (فيديو)
Lebanon 24
أمل بوشوشة تتصدر مشهد "الزلغوطة" والجمهور يتفاعل: "كل الحب لإبداعك" (فيديو)
22/03/2025 22:47:04
22/03/2025 22:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب حلفاء "حزب الله": تحوّلات في المشهد السياسي اللبناني
Lebanon 24
غياب حلفاء "حزب الله": تحوّلات في المشهد السياسي اللبناني
22/03/2025 22:47:04
22/03/2025 22:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر يكشف تفاصيل المقترح الأميركي لـ"حماس"
Lebanon 24
مصدر يكشف تفاصيل المقترح الأميركي لـ"حماس"
22/03/2025 22:47:04
22/03/2025 22:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس لـ"الحدث": اليوم التالي في غزة سيكون فلسطينيا خالصا
Lebanon 24
حماس لـ"الحدث": اليوم التالي في غزة سيكون فلسطينيا خالصا
22/03/2025 22:47:04
22/03/2025 22:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين صلّى من أجل ترامب بعد محاولة اغتياله
Lebanon 24
بوتين صلّى من أجل ترامب بعد محاولة اغتياله
16:33 | 2025-03-22
22/03/2025 04:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. الآلاف يشاركون في تظاهرة احتجاجا على إقالة بار
Lebanon 24
في إسرائيل.. الآلاف يشاركون في تظاهرة احتجاجا على إقالة بار
16:25 | 2025-03-22
22/03/2025 04:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تدين الضربات الإسرائيلية: ندعم الجمهورية اللبنانية
Lebanon 24
قطر تدين الضربات الإسرائيلية: ندعم الجمهورية اللبنانية
16:13 | 2025-03-22
22/03/2025 04:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بين لبنان والعراق.. ماذا قيلَ عن الجبهات ضد إسرائيل؟
Lebanon 24
بين لبنان والعراق.. ماذا قيلَ عن الجبهات ضد إسرائيل؟
16:00 | 2025-03-22
22/03/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضربات الإسرائيلية.. هذا ما قالته فرنسا
Lebanon 24
بعد الضربات الإسرائيلية.. هذا ما قالته فرنسا
15:59 | 2025-03-22
22/03/2025 03:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
على الرغم من غنائها ورقصها له.. الإعلامي ايلي باسيل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة نانسي عجرم بزوجها
Lebanon 24
على الرغم من غنائها ورقصها له.. الإعلامي ايلي باسيل يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة نانسي عجرم بزوجها
03:45 | 2025-03-22
22/03/2025 03:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان علي الديك... شقيقه تُوفي بأزمة قلبيّة (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان علي الديك... شقيقه تُوفي بأزمة قلبيّة (صورة)
08:31 | 2025-03-22
22/03/2025 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)
Lebanon 24
في عيد الأم... إليكم ما قالته زينب فياض عن والدتها هيفا وهبي (صورة)
09:58 | 2025-03-22
22/03/2025 09:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
Lebanon 24
2 مليار برميل نفط قرب لبنان.. في أي دولة؟
17:00 | 2025-03-21
21/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانتا "أعز الأصحاب".. خلاف كبير بين نادين نسيب نجيم واليوتيوبر "يومي" وإعلامي لبناني يكشف السبب
Lebanon 24
كانتا "أعز الأصحاب".. خلاف كبير بين نادين نسيب نجيم واليوتيوبر "يومي" وإعلامي لبناني يكشف السبب
02:28 | 2025-03-22
22/03/2025 02:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:33 | 2025-03-22
بوتين صلّى من أجل ترامب بعد محاولة اغتياله
16:25 | 2025-03-22
في إسرائيل.. الآلاف يشاركون في تظاهرة احتجاجا على إقالة بار
16:13 | 2025-03-22
قطر تدين الضربات الإسرائيلية: ندعم الجمهورية اللبنانية
16:00 | 2025-03-22
بين لبنان والعراق.. ماذا قيلَ عن الجبهات ضد إسرائيل؟
15:59 | 2025-03-22
بعد الضربات الإسرائيلية.. هذا ما قالته فرنسا
15:27 | 2025-03-22
يُنشر للمرة الأولى.. فيديو جديد يوثق الدقائق الأخيرة ليحيى السنوار قبل استهدافه
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
22/03/2025 22:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
22/03/2025 22:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
22/03/2025 22:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24