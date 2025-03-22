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دعت حركة التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة ، إلى التخلي عن السلطة بهدف حماية "الوجود الفلسطيني" في قطاع غزة.ودعا الناطق باسم حركة في قطاع غزة منذر الحايك "حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماما أن المعركة المقبلة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".