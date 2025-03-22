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عربي-دولي

"فتح" لـ"حماس": غادروا المشهد الحكومي

Lebanon 24
22-03-2025 | 09:19
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دعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس، إلى التخلي عن السلطة بهدف حماية "الوجود الفلسطيني" في قطاع غزة.
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ودعا الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك "حماس إلى أن تغادر المشهد الحكومي، وأن تُدرك تماما أن المعركة المقبلة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".

وقال لوكالة "فرانس برس": "على حركة حماس أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونحذر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع". (سكاي نيوز)
 
 
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