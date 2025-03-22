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استبعد رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروسي ألكسندر شوخين، أن تدعم الدول الأوروبية رفع عن في حال التوصل إلى اتفاقات بين موسكو وواشنطن حول التسوية في .وأضاف شوخين في حديث صحافي: "ليس من المؤكد أن كافة الدول ستتصرف بشكل متزامن فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة ضد . إذا كان الأميركيون مستعدين، كما نفهم، وإذا قيّموا بشكل إيجابي صيغة التسوية وموقف ، فإن ، في رأيي، ترفض رفضا قاطعا، بل دخلت في حالة إنكار، كما يقولون".واستبعد الخبير بشكل تام، أن يرضى الأوروبيون على أي خيار كان للتسوية.وتابع شوخين القول: "إن أي خطوة إلى اليسار أو اليمين سوف ينظر إليها كذريعة وسبب لتشديد أو حتى لاتخاذ إجراءات صارمة مثل قبول تلقائيا في حلف الناتو وما إلى ذلك". (روسيا اليوم)