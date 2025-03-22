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إقتصاد

هل ترفع أوروبا العقوبات عن روسيا؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 09:28
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استبعد رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروسي ألكسندر شوخين، أن تدعم الدول الأوروبية رفع العقوبات عن روسيا في حال التوصل إلى اتفاقات بين موسكو وواشنطن حول التسوية في أوكرانيا.
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وأضاف شوخين في حديث صحافي: "ليس من المؤكد أن كافة الدول ستتصرف بشكل متزامن فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة ضد روسيا. إذا كان الأميركيون مستعدين، كما نفهم، وإذا قيّموا بشكل إيجابي صيغة التسوية وموقف روسيا، فإن أوروبا، في رأيي، ترفض رفضا قاطعا، بل دخلت في حالة إنكار، كما يقولون".

واستبعد الخبير بشكل تام، أن يرضى الأوروبيون على أي خيار كان للتسوية.

وتابع شوخين القول: "إن أي خطوة إلى اليسار أو اليمين سوف ينظر إليها كذريعة وسبب لتشديد العقوبات أو حتى لاتخاذ إجراءات صارمة مثل قبول أوكرانيا تلقائيا في حلف الناتو وما إلى ذلك". (روسيا اليوم)
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