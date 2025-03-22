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إقتصاد
هل ترفع أوروبا العقوبات عن روسيا؟
Lebanon 24
22-03-2025
|
09:28
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استبعد رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروسي ألكسندر شوخين، أن تدعم الدول الأوروبية رفع
العقوبات
عن
روسيا
في حال التوصل إلى اتفاقات بين موسكو وواشنطن حول التسوية في
أوكرانيا
.
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وأضاف شوخين في حديث صحافي: "ليس من المؤكد أن كافة الدول ستتصرف بشكل متزامن فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة ضد
روسيا
. إذا كان الأميركيون مستعدين، كما نفهم، وإذا قيّموا بشكل إيجابي صيغة التسوية وموقف
روسيا
، فإن
أوروبا
، في رأيي، ترفض رفضا قاطعا، بل دخلت في حالة إنكار، كما يقولون".
واستبعد الخبير بشكل تام، أن يرضى الأوروبيون على أي خيار كان للتسوية.
وتابع شوخين القول: "إن أي خطوة إلى اليسار أو اليمين سوف ينظر إليها كذريعة وسبب لتشديد
العقوبات
أو حتى لاتخاذ إجراءات صارمة مثل قبول
أوكرانيا
تلقائيا في حلف الناتو وما إلى ذلك". (روسيا اليوم)
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