أول رد من إمام أوغلو على التهم الموجهة له

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أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها ، ، أن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه، وذلك بعد احتجازه يوم الأربعاء على خلفية اتهامه بالفساد والإرهاب.ونقلت الوثيقة عن إمام أوغلو قوله في دفاعه عن نفسه "أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".ويخرج عشرات الآلاف من إلى في احتجاجات تتسم بالسلمية في الغالب منذ يوم الأربعاء، عندما اعتقل إمام أوغلو على خلفية تهم مثل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. (الحرة)