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عربي-دولي

جريمة مروّعة تهزّ دولة عربيّة... قتل زوجته وحلق شعرها!

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:15
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في جريمة هزت محافظة الزرقاء في الأردن، أقدم رجل على قتل زوجته داخل منزلهما، بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح، ثم خنقها بيديه حتى فارقت الحياة، قبل أن يلوذ بالفرار.
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وبحسب مصادر طبية في مستشفى محافظة الزرقاء الحكومي، أظهر تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت لـ"عنف جسدي شديد"، إضافة إلى حلق شعرها بالكامل من قبل زوجها قبل ارتكابه الجريمة.

وبعد متابعة حثيثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود القاتل وإلقاء القبض عليه. (العربية)
 
 
 
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