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عربي-دولي
رئيس الوزراء الكندي: لن ننخرط في مفاوضات شاملة مع ترامب حتى يُظهر احترامه لبلدنا
Lebanon 24
22-03-2025
|
11:25
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أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، أنّ بلاده لن تنخرط في "مفاوضات شاملة" مع الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
، حتى يُظهر "الاحترام الذي تستحقه كندا، كدولة ذات سيادة"، مؤكداً أنّ هذا "ليس طلباً كبيراً".
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وأكّد كارني، في تصريحات صحافية في العاصمة أوتاوا، خلال لقائه رؤساء
المقاطعات
، أنّ
الأميركيين
أنفسهم "سيتضررون أيضاً في نهاية المطاف من السياسات التجارية، التي يطبّقها ترامب". (الميادين)
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