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عربي-دولي

رئيس الوزراء الكندي: لن ننخرط في مفاوضات شاملة مع ترامب حتى يُظهر احترامه لبلدنا

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:25
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أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، أنّ بلاده لن تنخرط في "مفاوضات شاملة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى يُظهر "الاحترام الذي تستحقه كندا، كدولة ذات سيادة"، مؤكداً أنّ هذا "ليس طلباً كبيراً".
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وأكّد كارني، في تصريحات صحافية في العاصمة أوتاوا، خلال لقائه رؤساء المقاطعات، أنّ الأميركيين أنفسهم "سيتضررون أيضاً في نهاية المطاف من السياسات التجارية، التي يطبّقها ترامب". (الميادين)
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