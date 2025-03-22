رئيس الوزراء الكندي: لن ننخرط في مفاوضات شاملة مع ترامب حتى يُظهر احترامه لبلدنا

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أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، أنّ بلاده لن تنخرط في "مفاوضات شاملة" مع الرئيس الأميركي ، حتى يُظهر "الاحترام الذي تستحقه كندا، كدولة ذات سيادة"، مؤكداً أنّ هذا "ليس طلباً كبيراً".وأكّد كارني، في تصريحات صحافية في العاصمة أوتاوا، خلال لقائه رؤساء ، أنّ أنفسهم "سيتضررون أيضاً في نهاية المطاف من السياسات التجارية، التي يطبّقها ترامب". (الميادين)