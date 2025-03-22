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عربي-دولي

وزير الخارجية المصرية حذّر من تصعيد يدفع إلى عدم الاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:52
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تلقى وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين من نظيريه اللبناني يوسف رجى والإيراني عباس عراقجي بحث خلالهما تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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وتناول الاتصال مع وزير الخارجية اللبناني التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان، والتصعيد المقلق هناك وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدي إلى تأجيج الوضع الهش أصلا بالإقليم.

وأكد بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي حذر من مخاطر الانزلاق لدائرة تصعيد قد تسفر عن مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. (روسيا اليوم)
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