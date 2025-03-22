وزير الخارجية المصرية حذّر من تصعيد يدفع إلى عدم الاستقرار في المنطقة

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تلقى المصرية بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين من نظيريه اللبناني يوسف رجى والإيراني عباس عراقجي بحث خلالهما تطورات الأوضاع في والمنطقة.وتناول مع اللبناني التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب ، والتصعيد المقلق هناك وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدي إلى تأجيج الوضع الهش أصلا بالإقليم.وأكد بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي حذر من مخاطر الانزلاق لدائرة تصعيد قد تسفر عن مزيد من عدم الاستقرار في . (روسيا اليوم)