ترامب يدهش الجميع: مقاتلة "إف-47" تحلق منذ 5 سنوات

Advertisement

أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تفاعلا متسارعا على مختلف ، وذلك عقب إعلانه عن مقاتلة "إف-47" الجديدة من الجيل السادس، وخاصّة إثر قوله إنّ: "المقاتلة تحلق منذ 5 سنوات"، ما فتح الباب على مصراعيه لجملة من التساؤلات.وأوضح ترامب: "بتوجيهاتي، تمضي القوات الجوية الأمريكية قدمًا في مشروع أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس في العالم، رقم ستة، من الجيل السادس، لا شيء في العالم يضاهيها، وسوف تُعرف باسم: أف 47"، فيما أعلن في الوقت نفسه أنّ: "شركة بوينغ قد مُنحت عقد أحدث طائرة مقاتلة أمريكية".كذلك، أبرز الرئيس الأميركي، أنّ: "النسخة التجريبية من طائرة F-47 كانت تحلق منذ ما يقرب من خمس سنوات"؛ وفي نهاية إدارة ترامب الأولى، كانت القوات الجوية قد أقرّت بأنها قد حلّقت بنموذج أولي الحجم من الطائرة؛ كان يُعرف باسم: "الهيمنة الجوية للجيل القادم" (NGAD).وفي السياق نفسه، كان ترامب قد وعد كذلك بأنّ "طائرة F-47 ستكون قادرة على التعاون مع الطائرات بدون طيار، وهي محور تركيز للجيش، خاصة أنّ قد شاهدت أوكرانيا وروسيا، وهما تستخدمان الطائرات بدون طيار، بفعالية، خلال عدد من الهجمات بعيدة المدى، وغير مكلّفة نسبيًا، وتستخدمان أيضا أسرابا من الطائرات بدون طيار من أجل تدمير الدفاعات الجوية".إلى ذلك، كان قرار القوات الجوية، منح برنامج F-47 لشركة بوينغ، غير أنّ احتفال ترامب بهذا الإعلان وُصف بكونه "مفاجئا"، وذلك بالنظر لانتقاده المتكرر للشركة. حيث انتقد ترامب بوينغ جرّاء تجاوزات التكاليف والتأخيرات في طائرة الرئاسة القادمة.وفي شباط الماضي، قال ترامب: "سوف نحصل على طائرة رئاسية جديدة، إذا استطاعت بوينغ إنهاء هذا الشيء اللعين"؛ فيما قالت قيادة شركة بوينغ إنها سوف تحاول تقديم موعد التسليم، غير أنّه لا يوجد "حل سحري" للبرنامج.وفي أواخر العام الماضي، أوقفت القوات الجوية الأمريكية اتخاذ قرار بخصوص كيفية التقدّم في مشروع مقاتلة الجيل السادس؛ وفي كانون الأول، كانت القوات الجوية قد صرّحت بأن وزيرها آنذاك، فرانك كيندال، سوف يحيل القرار إلى إدارة ترامب. (عربي21)