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صاروخ حوثي تفكك قبل وصوله إلى إسرائيل

Lebanon 24
22-03-2025 | 12:45
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أفادت القناة "14" الإسرائيلية السبت، برصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل، بينما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دفاعي أن الصاروخ سقط قبل دخوله أجواء البلاد.
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وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي رصد الصاروخ لكنه لم يطلق صفارات الإنذار، نظراً لعدم تشكيله تهديداً مباشراً. 
 
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