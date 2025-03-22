صاروخ حوثي تفكك قبل وصوله إلى إسرائيل

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أفادت "14" ، برصد إطلاق باليستي من اليمن باتجاه ، بينما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دفاعي أن الصاروخ سقط قبل دخوله أجواء البلاد.وأوضح المصدر أن الجيش رصد الصاروخ لكنه لم يطلق ، نظراً لعدم تشكيله تهديداً مباشراً.