دعمًا لرئيس بلدية إسطنبول.. المعارضة التركية تدعو إلى تظاهرات جديدة

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دعت المعارضة التركية إلى تظاهرات جديدة مساء يوم دعما لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، البالغ من العمر 53 عامًا.ووصل أكرم إمام أوغلو إلى المحكمة حيث سيمثل أمام المدعي العام، بعد مرور 4 أيام على احتجازه لدى الشرطة منذُ يوم الأربعاء الماضي، بحسب "فرانس برس".واستجوبت الشرطة مجددا رئيس البلدية بـ"الفساد" و"الإرهاب" لمدة 5 ساعات، يوم ، قبل أن يمثل أمام المدعي العام، الذي سيقرر مراحل ما بعد احتجازه الذي من المقرر أن ينتهي صباح الأحد، حسبما أعلن فريقه.وأُغلقت المداخل الرئيسية لمبنى المحكمة بشكل استباقي لمنع التجمّعات، حسبما أعلنت إسطنبول، التي حظرت التظاهرات من الأربعاء إلى الأحد.ودعت المعارضة إلى التجمّع أمام مقر بلدية إسطنبول لليلة الرابعة على التوالي، ومن المقرّر تظاهرات في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، بينما تمّ حظرها في إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا وفي العاصمة أنقرة.