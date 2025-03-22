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دعمًا لرئيس بلدية إسطنبول.. المعارضة التركية تدعو إلى تظاهرات جديدة

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:06
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دعت المعارضة التركية إلى تظاهرات جديدة مساء يوم السبت دعما لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، البالغ من العمر 53 عامًا.
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ووصل أكرم إمام أوغلو إلى المحكمة حيث سيمثل أمام المدعي العام، بعد مرور 4 أيام على احتجازه لدى الشرطة منذُ يوم الأربعاء الماضي، بحسب وكالة "فرانس برس".
 
 واستجوبت الشرطة مجددا رئيس البلدية المتهم بـ"الفساد" و"الإرهاب" لمدة 5 ساعات، يوم السبت، قبل أن يمثل أمام المدعي العام، الذي سيقرر مراحل ما بعد احتجازه الذي من المقرر أن ينتهي صباح الأحد، حسبما أعلن فريقه.

وأُغلقت المداخل الرئيسية لمبنى المحكمة بشكل استباقي لمنع التجمّعات، حسبما أعلنت محافظة إسطنبول، التي حظرت التظاهرات من الأربعاء إلى الأحد.

ودعت المعارضة إلى التجمّع أمام مقر بلدية إسطنبول لليلة الرابعة على التوالي، ومن المقرّر تنظيم تظاهرات في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، بينما تمّ حظرها في إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا وفي العاصمة أنقرة.


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