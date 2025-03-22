Advertisement

عربي-دولي

محمد بن زايد والسيسي يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية

Lebanon 24
22-03-2025 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1337140-638782720854058313.png
Doc-P-1337140-638782720854058313.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، السبت، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميته، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.
Advertisement

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، ودفع تعاونهما المشترك إلى الأمام في مختلف المجالات.
وأقام الرئيس المصري مأدبة إفطار تكريماً لرئيس الدولة والوفد المرافق.
وغادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القاهرة في ختام زيارته الأخوية إلى مصر، حيث كان في وداعه في مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين.
مواضيع ذات صلة
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحثان في القاهرة تعزيز العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين
lebanon 24
23/03/2025 11:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عون تسلم من وزير السياحة الغابوني رسالة من نظيره تضمنت حرصا على تعزيز العلاقات بين البلدين
lebanon 24
23/03/2025 11:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: بحثت مع الرئيس الفرنسي العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والثقافة وغيرها
lebanon 24
23/03/2025 11:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يصل إلى فرنسا في زيارة عمل
lebanon 24
23/03/2025 11:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:06 | 2025-03-23
05:00 | 2025-03-23
04:58 | 2025-03-23
04:35 | 2025-03-23
04:30 | 2025-03-23
03:50 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24