محمد بن زايد والسيسي يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر ، السبت، الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين ، وسبل تنميته، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز الأخوية الوثيقة التي تجمع ، ودفع تعاونهما المشترك إلى الأمام في مختلف المجالات.وأقام الرئيس المصري مأدبة إفطار تكريماً لرئيس الدولة والوفد المرافق.وغادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القاهرة في ختام زيارته الأخوية إلى مصر، حيث كان في وداعه في مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين.