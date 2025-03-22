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عربي-دولي
محمد بن زايد والسيسي يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية
Lebanon 24
22-03-2025
|
14:24
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع عبدالفتاح السيسي، رئيس
جمهورية
مصر
العربية
، السبت،
العلاقات
الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين
البلدين
، وسبل تنميته، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.
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وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز
العلاقات
الأخوية الوثيقة التي تجمع
البلدين
، ودفع تعاونهما المشترك إلى الأمام في مختلف المجالات.
وأقام الرئيس المصري مأدبة إفطار تكريماً لرئيس الدولة والوفد المرافق.
وغادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القاهرة في ختام زيارته الأخوية إلى مصر، حيث كان في وداعه في مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين.
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