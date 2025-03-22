البابا فرنسيس يغادر المستشفى الأحد للمرة الأولى منذ 38 يومًا

Advertisement

أعلن الدكتور سيرجيو ألفيري، رئيس الفريق الطبي المشرف على البابا، أن البابا فرنسيس سيغادر جيميلي بروما، الأحد، بعد إقامة دامت 38 يومًا.وأضاف ألفيري أن البابا سيغادر المستشفى للتعافي سانتا مارتا، مقر إقامته في الفاتيكان منذ انتخابه بابا عام 2013.وقال ألفيري للصحفيين في مؤتمر صحفي في جيميلي، السبت: "سيخرج البابا من المستشفى غدًا في حالة سريرية مستقرة، مع وصفة طبية لمواصلة الدوائي جزئيًا، وفترة نقاهة وراحة لا تقل عن شهرين".وأضاف: "يسعدنا اليوم أن نقول إنه سيكون في منزله غدًا". (سي ان ان)