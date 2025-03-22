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البابا فرنسيس يغادر المستشفى الأحد للمرة الأولى منذ 38 يومًا

Lebanon 24
22-03-2025 | 15:23
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 أعلن الدكتور سيرجيو ألفيري، رئيس الفريق الطبي المشرف على البابا، أن البابا فرنسيس سيغادر مستشفى جيميلي بروما، الأحد، بعد إقامة دامت 38 يومًا. 
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وأضاف ألفيري أن البابا سيغادر المستشفى للتعافي في دار سانتا مارتا، مقر إقامته في الفاتيكان منذ انتخابه بابا عام 2013.

وقال ألفيري للصحفيين في مؤتمر صحفي في جيميلي، السبت: "سيخرج البابا من المستشفى غدًا في حالة سريرية مستقرة، مع وصفة طبية لمواصلة العلاج الدوائي جزئيًا، وفترة نقاهة وراحة لا تقل عن شهرين". 

وأضاف: "يسعدنا اليوم أن نقول إنه سيكون في منزله غدًا". (سي ان ان)
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