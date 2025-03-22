بوتين صلّى من أجل ترامب بعد محاولة اغتياله

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سارع إلى كنيسته المحلية وصلى من أجل سلامة الرئيس الأميركي دونالد بعد محاولة اغتياله في تجمع جماهيري بمدينة بتلر، بولاية بنسلفانيا، في يوليو الماضي، وفقًا للمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف.والتقى ويتكوف ببوتين، البالغ من العمر 72 عامًا، الأسبوع الماضي أثناء محاولته دفع محادثات مع موسكو بشأن حربهما الوحشية في أوكرانيا المجاورة، ووصف الزعيم الروسي بأنه شخصي.وقال ويتكوف في مقابلة مع تاكر كارلسون نُشرت يوم الجمعة: "أخبرني بوتين قصة يا تاكر، عن كيف ذهب الرئيس إلى كنيسته المحلية وصلى من أجله عندما أُطلق عليه الرصاص، ليس بشأن أي غرض سياسي، بل لأنه كان صديقًا له وكان يصلي من أجل صديقه."وكان "على وشك الموت، إذ رأسه في الوقت المناسب تمامًا، ونجا من رصاصة توماس ماثيو كروكس الذي حاول اغتياله".وفي ذلك الوقت، أشار متحدث روسي إلى أن "الجو المحيط بالمرشح ترامب" الذي خلقه خصومه هو ما مهّد لمحاولة الاغتيال.كما بعث بوتين، وهو مسيحي أرثوذكسي روسي، مع يتكوف صورةً لترامب ليُوصلها إلى الرئيس السابع والأربعين، في الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى مدح وسط مداولات حساسة بشأن أوكرانيا.وروى ويتكوف قائلا "كلف الرئيس بوتين فنانًا روسيًا رائدًا برسم جميلة للرئيس ، بل أعطاني إياها وطلب مني أن آخذها إلى الرئيس ترامب".وعندما أطلع ويتكوف على مبادرات بوتين، قال المبعوث الخاص أن الرئيس "تأثر بها بوضوح".وأشارت تقاربر إلى أن ويتكوف ظل ينتظر لساعات طويلة قبل لقائه بوتين، رغم أن نفى وجود أي "انتظار على الإطلاق". وشرح ويتكوف لكارلسون عن الصراع قائلًا: "لا أعتبر بوتين شخصًا سيئًا. إنه وضع معقد، تلك الحرب، وجميع العوامل التي أدت إليها". (العربية)