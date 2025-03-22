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عربي-دولي

مقرّب من ماهر الأسد.. القبض على مسؤول كبير سابق في نظام الاسد

Lebanon 24
22-03-2025 | 16:56
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أعلن الأمن العام السوري، مساء السبت، القبض على مسؤول كبير سابق في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد  شرقي البلاد.
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ووفق بيان صادر عن الأمن فإن "إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور تمكنت من إلقاء القبض على العميد عبد الكريم الحمادة".
 
وأضاف البيان الذي نشرته وسائل إعلام سورية، أن "الحمادة مقرب من ماهر الأسد، وكان يشعل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام السابق".

وأشار إلى أنه  "كان مستشارًا ومسؤولًا عن التنسيق بين ضباط الأسد وقيادات الحرس الثوري الإيراني". (ارم نيوز)
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