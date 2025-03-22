مقرّب من ماهر الأسد.. القبض على مسؤول كبير سابق في نظام الاسد

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ووفق بيان صادر عن الأمن فإن "إدارة الأمن العام في دير الزور تمكنت من إلقاء القبض على العميد عبد الكريم الحمادة". أعلن الأمن العام السوري، مساء ، القبض على مسؤول كبير سابق في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد البلاد.ووفق بيان صادر عن الأمن فإن "إدارة الأمن العام في دير الزور تمكنت من إلقاء القبض على العميد عبد الكريم الحمادة".

وأضاف الذي نشرته وسائل إعلام سورية، أن "الحمادة مقرب من ماهر ، وكان يشعل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام السابق".



وأشار إلى أنه "كان مستشارًا ومسؤولًا عن التنسيق بين ضباط وقيادات الحرس الثوري الإيراني". (ارم نيوز)