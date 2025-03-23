Advertisement

عربي-دولي

"الوشق المصري".. حكاية المفترس الغامض الذي أربك الجنود الإسرائيليين

Lebanon 24
23-03-2025 | 00:47
A-
A+
Doc-P-1337228-638783095766858077.jpg
Doc-P-1337228-638783095766858077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تزال واقعة تسلل "الوشق المصري" من مصر إلى إسرائيل ومهاجمته جنودًا على الحدود تثير تفاعلات واسعة، خاصة مع الغموض الذي يحيط بهذا الحيوان المفترس.  
Advertisement

ويعد الوشق من فصيلة القطط البرية، ويُعرف أيضًا بـ"النمر الصغير" نظرًا لشراسته وقوته. وأوضح الدكتور عبدالناصر أحمد حسين، رئيس قسم علم الحيوان بجامعة جنوب الوادي، أن الفراعنة اهتموا به كثيرًا ورسموه على جدران المعابد كرمز للقوة والرشاقة.  

ويعيش الوشق في الغابات والصحارى، وينتشر في أفريقيا ومصر. ويميل إلى العزلة، لكنه قد يكون مناطقيًا، أي يسيطر على منطقة معينة ويدافع عنها ضد الدخلاء.  

لا يظهر الوشق شراسته إلا عند التعرض للهجوم أو التعدي عليه، ويتغذى بشكل أساسي على الثدييات والزواحف والثعابين عند الجوع الشديد. كما يستطيع العيش لفترات طويلة دون ماء، حيث يستخلص السوائل من فرائسه.  

لم تكن هذه الحادثة الأولى التي تثير القلق في إسرائيل بشأن الحيوانات المتسللة من مصر، فقد سبق أن حذّر علماء إسرائيليون عام 2022 من انتشار البرص المصري "أبو بريص" في وادي عربة، معتبرين أنه يهدد التوازن البيئي في المنطقة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
حيوان مفترس نادر تسلل من مصر وهاجم جنوداً إسرائيليين
lebanon 24
23/03/2025 11:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حيوان مفترس قادم من مصر يهاجم جنودا بالجيش الإسرائيلي على الحدود
lebanon 24
23/03/2025 11:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التلويح الأميركي بـ "جزرة التطبيع مع إسرائيل" أربك لبنان
lebanon 24
23/03/2025 11:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"إرباك" يطال الإنتخابات البلدية
lebanon 24
23/03/2025 11:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:06 | 2025-03-23
05:00 | 2025-03-23
04:58 | 2025-03-23
04:35 | 2025-03-23
04:30 | 2025-03-23
03:50 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24