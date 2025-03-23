"الوشق المصري".. حكاية المفترس الغامض الذي أربك الجنود الإسرائيليين

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لا تزال واقعة تسلل "الوشق المصري" من مصر إلى ومهاجمته جنودًا على الحدود تثير تفاعلات واسعة، خاصة مع الغموض الذي يحيط بهذا الحيوان المفترس.ويعد الوشق من فصيلة القطط البرية، ويُعرف أيضًا بـ"النمر الصغير" نظرًا لشراسته وقوته. وأوضح الدكتور عبدالناصر أحمد حسين، رئيس قسم علم الحيوان بجامعة جنوب الوادي، أن الفراعنة اهتموا به كثيرًا ورسموه على جدران المعابد كرمز للقوة والرشاقة.ويعيش الوشق في الغابات والصحارى، وينتشر في أفريقيا ومصر. ويميل إلى العزلة، لكنه قد يكون مناطقيًا، أي يسيطر على منطقة معينة ويدافع عنها ضد الدخلاء.لا يظهر الوشق شراسته إلا عند التعرض للهجوم أو التعدي عليه، ويتغذى بشكل أساسي على الثدييات والزواحف والثعابين عند الجوع الشديد. كما يستطيع العيش لفترات طويلة دون ماء، حيث يستخلص السوائل من فرائسه.لم تكن هذه الحادثة الأولى التي تثير القلق بشأن الحيوانات المتسللة من مصر، فقد سبق أن حذّر علماء إسرائيليون عام 2022 من انتشار البرص المصري "أبو بريص" في عربة، معتبرين أنه يهدد التوازن البيئي في . (العربية)