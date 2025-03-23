واشنطن تلغي مكافأة الـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هذا القيادي

Advertisement

ألغت مكافأة مالية قدرها 10 كانت مخصصة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على سراج الدين حقاني، وزير الأفغاني وقائد شبكة حقاني، أحد أكبر الفصائل المسلحة داخل حركة طالبان.ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الأفغانية أن واشنطن أسقطت المكافأة، في حين أفادت قناة أريانا نيوز أن شمل أيضًا عبد العزيز حقاني ويحيى حقاني، وهما من أقارب سراج الدين.ورغم ذلك، لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI يدرج حقاني على المطلوبين، مشيرًا إلى دوره في تنسيق وشن هجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان.تأسست شبكة حقاني في الثمانينيات خلال الحرب ضد القوات السوفيتية، ولعبت دورًا بارزًا كجناح عسكري لطالبان في قتالها ضد القوات الأميركية وحلف الناتو بين 2001 و2021. وصنفت الأمم المتحدة الشبكة منظمة إرهابية، وفرضت عقوبات على عدد من أعضائها. (روسيا اليوم)