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الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً على تل السلطان في رفح

Lebanon 24
23-03-2025 | 03:12
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أفادت تقارير محلية من قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي بدأ، اليوم الأحد، هجوما على منطقة تل السلطان في رفح جنوبي القطاع، وسط قصف مدفعي مكثف وتقدم للدبابات.  
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ووجه الجيش إنذارا لسكان المنطقة، مطالبا إياهم بالانتقال إلى منطقة المواصي، محذرا من أن البقاء في مراكز الإيواء أو التنقل بطرق غير محددة يعرض حياتهم للخطر.  

وذكرت مصادر محلية سقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل في الحي، بالإضافة إلى إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي غربي رفح.  

وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت سابق اليوم باستشهاد 18 فلسطينيا على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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