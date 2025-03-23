الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً على تل السلطان في رفح

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أفادت تقارير محلية من قطاع غزة بأن الجيش بدأ، اليوم الأحد، هجوما على منطقة تل السلطان في رفح جنوبي القطاع، وسط قصف مدفعي مكثف وتقدم للدبابات.ووجه الجيش إنذارا لسكان ، مطالبا إياهم بالانتقال إلى منطقة المواصي، محذرا من أن البقاء في مراكز الإيواء أو التنقل بطرق غير محددة يعرض حياتهم للخطر.وذكرت مصادر محلية سقوط وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل في الحي، بالإضافة إلى إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي غربي رفح.وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت سابق اليوم باستشهاد 18 فلسطينيا على الأقل جراء على مناطق مختلفة في قطاع غزة. (سكاي نيوز)