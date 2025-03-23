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إقتصاد
خسائر قياسية في أقل من شهرين.. 9 من أثرياء العالم في ورطة!
Lebanon 24
23-03-2025
|
03:50
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تكبد 9 من بين أكبر 10 مليارديرات في العالم خسائر فادحة تجاوزت 294 مليار
دولار
منذ
بداية
شباط، بفعل التقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع أسواق المال.
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تصدر إيلون ماسك القائمة، حيث فقد 108 مليارات
دولار
بعد تراجع أسهم "تسلا"، بينما خسر جيف بيزوس 39 مليار
دولار
، وتراجعت ثروة مارك زوكربيرغ بـ27 مليار
دولار
رغم صعوده في ترتيب الأثرياء. كما فقد برنارد أرنو 32 مليار
دولار
، ولاري إليسون 18 مليار
دولار
، بينما سجل لاري بيغ خسارة 25 مليار
دولار
، وتراجع سيرغي برين بـ23 مليار
دولار
،
في حين
فقد ستيف
بالمر
18 مليار
دولار
، وبيل غيتس 4 مليارات
دولار
.
في المقابل، كان وارن بافيت الملياردير الوحيد الذي سجل مكاسب، حيث ارتفعت ثروته بنسبة 10.8%، مضيفًا 16 مليار
دولار
إلى صافي ثروته، مستفيدًا من استثماراته في ظل تقلبات الأسواق. (العربية)
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