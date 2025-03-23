خسائر قياسية في أقل من شهرين.. 9 من أثرياء العالم في ورطة!

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تكبد 9 من بين أكبر 10 مليارديرات في العالم خسائر فادحة تجاوزت 294 مليار منذ شباط، بفعل التقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع أسواق المال.تصدر إيلون ماسك القائمة، حيث فقد 108 مليارات بعد تراجع أسهم "تسلا"، بينما خسر جيف بيزوس 39 مليار ، وتراجعت ثروة مارك زوكربيرغ بـ27 مليار رغم صعوده في ترتيب الأثرياء. كما فقد برنارد أرنو 32 مليار ، ولاري إليسون 18 مليار ، بينما سجل لاري بيغ خسارة 25 مليار ، وتراجع سيرغي برين بـ23 مليار ، فقد ستيف 18 مليار ، وبيل غيتس 4 مليارات .في المقابل، كان وارن بافيت الملياردير الوحيد الذي سجل مكاسب، حيث ارتفعت ثروته بنسبة 10.8%، مضيفًا 16 مليار إلى صافي ثروته، مستفيدًا من استثماراته في ظل تقلبات الأسواق. (العربية)