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إقتصاد

خسائر قياسية في أقل من شهرين.. 9 من أثرياء العالم في ورطة!

Lebanon 24
23-03-2025 | 03:50
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تكبد 9 من بين أكبر 10 مليارديرات في العالم خسائر فادحة تجاوزت 294 مليار دولار منذ بداية شباط، بفعل التقلبات الاقتصادية العالمية وتراجع أسواق المال.  
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تصدر إيلون ماسك القائمة، حيث فقد 108 مليارات دولار بعد تراجع أسهم "تسلا"، بينما خسر جيف بيزوس 39 مليار دولار، وتراجعت ثروة مارك زوكربيرغ بـ27 مليار دولار رغم صعوده في ترتيب الأثرياء. كما فقد برنارد أرنو 32 مليار دولار، ولاري إليسون 18 مليار دولار، بينما سجل لاري بيغ خسارة 25 مليار دولار، وتراجع سيرغي برين بـ23 مليار دولار، في حين فقد ستيف بالمر 18 مليار دولار، وبيل غيتس 4 مليارات دولار.  

في المقابل، كان وارن بافيت الملياردير الوحيد الذي سجل مكاسب، حيث ارتفعت ثروته بنسبة 10.8%، مضيفًا 16 مليار دولار إلى صافي ثروته، مستفيدًا من استثماراته في ظل تقلبات الأسواق. (العربية)
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