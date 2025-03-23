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بغارة في غزة.. إسرائيل تغتال مرافق السنوار

Lebanon 24
23-03-2025 | 04:35
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد محمد حسن العمور، مرافق قائد حركة حماس الراحل يحيى السنوار، جراء غارات شنتها قوات العدو الإسرائيلي على قطاع غزة.
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