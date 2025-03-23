محكمة تركية تقضي بحبس أكرم إمام أوغلو وسط تصاعد الاحتجاجات

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قضت محكمة تركية، اليوم الأحد، بحبس رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة، في خطوة أثارت غضب المعارضة وتصاعد الاحتجاجات في عدة مدن تركية.وجاء الحكم بعد مظاهرات حاشدة، وصفت بأنها الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر أبرز منافسي الرئيس في الانتخابات المقبلة.ومثل إمام أوغلو، مساء ، أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول، إلى جانب 90 متهماً آخر، حيث وُجهت إليه عدة اتهامات، من تهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وهو ما تعتبره المعارضة ملاحقة سياسية تهدف إلى إقصائه من المشهد الانتخابي.وشهدت مدن تركية، أبرزها إسطنبول وأنقرة، احتجاجات نظمها حزب الشعب المعارض، وسط دعوات لتصعيد المظاهرات ضد قرار اعتقاله. ومن المقرر أن يتوجه أعضاء الحزب وآخرون، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في تصويت تمهيدي لدعم ترشيح إمام أوغلو للانتخابات ، في خطوة تهدف إلى موقفه السياسي رغم اعتقاله. (ارم نيوز)