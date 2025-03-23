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محكمة تركية تقضي بحبس أكرم إمام أوغلو وسط تصاعد الاحتجاجات

Lebanon 24
23-03-2025 | 04:58
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قضت محكمة تركية، اليوم الأحد، بحبس رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة، في خطوة أثارت غضب المعارضة وتصاعد الاحتجاجات في عدة مدن تركية.  

وجاء الحكم بعد مظاهرات حاشدة، وصفت بأنها الأكبر منذ أكثر من 10 سنوات، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر أبرز منافسي الرئيس التركي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.  
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ومثل إمام أوغلو، مساء السبت، أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول، إلى جانب 90 متهماً آخر، حيث وُجهت إليه عدة اتهامات، من بينها تهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وهو ما تعتبره المعارضة ملاحقة سياسية تهدف إلى إقصائه من المشهد الانتخابي.  

وشهدت مدن تركية، أبرزها إسطنبول وأنقرة، احتجاجات نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض، وسط دعوات لتصعيد المظاهرات ضد قرار اعتقاله. ومن المقرر أن يتوجه أعضاء الحزب وآخرون، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في تصويت تمهيدي لدعم ترشيح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقفه السياسي رغم اعتقاله. (ارم نيوز)
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