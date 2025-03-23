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عربي-دولي

تصعيد إسرائيلي جديد.. عمليات برية مكثفة شمال غزة

Lebanon 24
23-03-2025 | 05:06
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استمرار عمليته البرية في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى توسيع ما أسماه "المنطقة الدفاعية" في بيت حانون. وأوضح في بيان أن قواته شنت غارات جوية استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية إرهابية" تابعة لحركة حماس، مؤكداً مواصلة العمليات العسكرية لحماية أمن إسرائيل.  
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وتأتي هذه التطورات بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية، فجر الثلاثاء الماضي، منهية هدنة استمرت قرابة شهرين بوساطة مصرية-قطرية-أميركية. وأسفر القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد أكثر من 650 فلسطينياً وإصابة 1172 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وسط إدانات عربية ودولية.  

في المقابل، جددت حركة حماس دعوتها للدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في نصرة الشعب الفلسطيني، مطالبة الدول الصديقة بممارسة الضغط على واشنطن لوقف العدوان. (روسيا اليوم)
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