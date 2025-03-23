تصعيد إسرائيلي جديد.. عمليات برية مكثفة شمال غزة

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أعلن الجيش ، اليوم الأحد، استمرار عمليته البرية في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى توسيع ما أسماه "المنطقة الدفاعية" في بيت حانون. وأوضح في بيان أن قواته شنت غارات جوية استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية إرهابية" تابعة لحركة حماس، مؤكداً مواصلة العمليات لحماية أمن إسرائيل.وتأتي هذه التطورات بعد استئناف إسرائيل عملياتها ، فجر الثلاثاء الماضي، منهية هدنة استمرت قرابة شهرين بوساطة مصرية-قطرية-أميركية. وأسفر القصف ، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد أكثر من 650 فلسطينياً وإصابة 1172 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وسط إدانات عربية ودولية.في المقابل، جددت حركة حماس دعوتها للدول والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في نصرة الشعب الفلسطيني، مطالبة الدول الصديقة بممارسة الضغط على واشنطن لوقف العدوان. (روسيا اليوم)