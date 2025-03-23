روسيا تعلن سيطرتها على بلدة سريبن بدونيتسك

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أعلنت وزارة الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، تمكنت من السيطرة على بلدة سريبن في دونيتسك أوكرانيا.وقالت في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من مجموعة المركز، تم تحرير بلدة سريبنيويه (المسمى الروسي للبلدة) في دونيتسك الشعبية".وكانت قالت أمس إن مجموعة قوات "الشمال" الروسية هزمت تشكيلات من 6 ألوية أوكرانية في 4 مناطق سكنية في كورسك، وكبدتها خسائر جسيمة، حيث فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 200 جندي على هذا المحور خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.ونقل الموقع عن بيان وزارة الروسية، أنه "خلال العمليات الهجومية، هزمت وحدات من مجموعة الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين للهجوم الجوي ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وجورنال وجيفو وأوليشنيا".وأكدت وزارة أن القوات الروسية تواصل هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك.