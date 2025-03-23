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روسيا تعلن سيطرتها على بلدة سريبن بدونيتسك

Lebanon 24
23-03-2025 | 06:10
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، تمكنت من السيطرة على بلدة سريبن في دونيتسك شرقي أوكرانيا.
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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من مجموعة المركز، تم تحرير بلدة سريبنيويه (المسمى الروسي للبلدة) في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت الوزارة قالت أمس السبت إن مجموعة قوات "الشمال" الروسية هزمت تشكيلات من 6 ألوية أوكرانية في 4 مناطق سكنية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر جسيمة، حيث فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 200 جندي على هذا المحور خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

 ونقل الموقع عن بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال العمليات الهجومية، هزمت وحدات من مجموعة الشمال الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين للهجوم الجوي ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وجورنال وجيفو وأوليشنيا".

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الروسية تواصل هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 
(سكاي نيوز)
 
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