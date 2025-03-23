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عربي-دولي

بعد توقف دام 14 سنة.. دولة عربية تُسيّر رحلاتها الجوية إلى سوريا

Lebanon 24
23-03-2025 | 06:13
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سيّرت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأحد، رحلة تجريبية، إلى مطار حلب الدولي في سوريا، استعدادا لاستئناف رحلاتها إلى المدينة بعد توقف دام أربعة عشر عامًا.
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يأتي ذلك بعد إعادة تأهيل مطار حلب الدولي، وافتتاحه الأسبوع الماضي.

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