زيلينسكي: ندعو حلفاءنا للضغط على موسكو لإنهاء الحرب

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قبيل يوم من المحادثات المقرر عقدها في بوساطة أميركية بين موسكو وكييف، دعا الرئيس الأوكراني حلفاء بلاده إلى الضغط على لإنهاء الحرب.وكشف في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن شنّت هجوماً على أوكرانيا الليلة الماضية باستخدام ما يقارب 150 طائرة مُسيّرة.كما أضاف أنه "حتى الآن، أُفيد عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم طفل. في كييف، أودى الهجوم بحياة ثلاثة أشخاص، من بينهم أب وابنته البالغة من العمر خمس سنوات".وأضاف أن ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا أمس في زابوريجيا، مشيرا الى ان هذه الهجمات واقع .كذلك قال "في هذا الأسبوع وحده، استُخدمت أكثر من 1580 قنبلة جوية مُوجّهة، وحوالي 1100 طائرة مُسيّرة، و15 صاروخاً من أنواع مُختلفة ضد شعبنا".وأوضح أن "جميع هذه الأسلحة تحتوي على ما لا يقل عن 102,000 مُكوّن أجنبي. لذلك، يجب أن تكون العقوبات المفروضة على الإرهابيين الروس أكثر فعالية".إلى ذلك أكد على ضرورة "سدّ أي ثغرة تُمكّنهم من تجاوز نظام العقوبات. هناك حاجة إلى قرارات جديدة وضغط جديد على موسكو لإنهاء هذه الهجمات وهذه الحرب".كما طالب بتعزيز أنظمة الجوي والدعم الحقيقي لبلاده. (العربية)