Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: ندعو حلفاءنا للضغط على موسكو لإنهاء الحرب

Lebanon 24
23-03-2025 | 06:30
A-
A+

Doc-P-1337358-638783299026913765.jpg
Doc-P-1337358-638783299026913765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قبيل يوم من المحادثات المقرر عقدها في السعودية بوساطة أميركية بين موسكو وكييف، دعا الرئيس الأوكراني حلفاء بلاده إلى الضغط على روسيا لإنهاء الحرب.
Advertisement
وكشف في منشور على منصة "إكس" اليوم الأحد، أن روسيا شنّت هجوماً على أوكرانيا الليلة الماضية باستخدام ما يقارب 150 طائرة مُسيّرة.
كما أضاف أنه "حتى الآن، أُفيد عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم طفل. في كييف، أودى الهجوم بحياة ثلاثة أشخاص، من بينهم أب وابنته البالغة من العمر خمس سنوات".
وأضاف أن ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا أمس في زابوريجيا، مشيرا الى ان هذه الهجمات واقع يومي.
كذلك قال "في هذا الأسبوع وحده، استُخدمت أكثر من 1580 قنبلة جوية مُوجّهة، وحوالي 1100 طائرة مُسيّرة، و15 صاروخاً من أنواع مُختلفة ضد شعبنا".
وأوضح أن "جميع هذه الأسلحة تحتوي على ما لا يقل عن 102,000 مُكوّن أجنبي. لذلك، يجب أن تكون العقوبات المفروضة على الإرهابيين الروس أكثر فعالية".
إلى ذلك أكد على ضرورة "سدّ أي ثغرة تُمكّنهم من تجاوز نظام العقوبات. هناك حاجة إلى قرارات جديدة وضغط جديد على موسكو لإنهاء هذه الهجمات وهذه الحرب".
كما طالب بتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والدعم الحقيقي لبلاده. (العربية)
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: ندعو حلفاء أوكرانيا للضغط على روسيا لإنهاء الحرب
lebanon 24
23/03/2025 22:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يدعو الحلفاء إلى الضغط على بوتين لإنهاء الحرب
lebanon 24
23/03/2025 22:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب أبلغ الحلفاء أنّه يستعدّ لتقديم مقترحات لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
23/03/2025 22:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا: سنجتمع مع الحلفاء في أوروبا للبحث في إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار
lebanon 24
23/03/2025 22:33:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:24 | 2025-03-23
16:12 | 2025-03-23
15:55 | 2025-03-23
15:54 | 2025-03-23
15:40 | 2025-03-23
15:26 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24