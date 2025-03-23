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عربي-دولي

الأمم المتحدة: الموارد في السودان بدأت تنفد

Lebanon 24
23-03-2025 | 07:05
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حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي، اليوم الأحد، أن الموارد بدأت تنفد في البلاد رغم تقديم الدعم الدولي.
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وكتبت عبر منصة "إكس"، "يُقدم المجتمع الدولي مساعدات غذائية للسودان، لكن الموارد آخذة في النفاد".
كما قالت إن السودان يصنّف من بين الدول الأربع الأولى عالميا في انتشار سوء التغذية الحاد.
وتابعت "يواجه ملايين الأشخاص في السودان الجوع، وهناك حاجة ماسة إلى تمويل عاجل لدعمهم".
(العربية)
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