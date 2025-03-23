الأمم المتحدة: الموارد في السودان بدأت تنفد

Advertisement

(العربية)

حذرت منسقة للشؤون في السودان كليمنتين نكويتا ، اليوم الأحد، أن الموارد بدأت تنفد في البلاد رغم تقديم الدعم الدولي.وكتبت عبر منصة "إكس"، "يُقدم المجتمع الدولي مساعدات غذائية للسودان، لكن الموارد آخذة في النفاد".كما قالت إن السودان يصنّف من بين الدول الأربع الأولى عالميا في انتشار سوء التغذية الحاد.وتابعت "يواجه الأشخاص في السودان الجوع، وهناك حاجة ماسة إلى تمويل عاجل لدعمهم".