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عربي-دولي

منذ بدء الحرب الإسرائيلية.... إليكم عدد الشهداء في غزة

Lebanon 24
23-03-2025 | 07:35
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قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن عدد الشهداء منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023 تجاوز 50 ألفا.
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وذكرت الوزارة في بيان أن عدد الشهداء في قطاع غزة وصل إلى 50021 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 113274 مصابا.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى استشهاد41 فلسطينيا وإصابة 61 آخرين جراء استهدافات القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت أن من بين الشهداء اثنان تم انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (سكاي نيوز)


 
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