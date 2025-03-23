منذ بدء الحرب الإسرائيلية.... إليكم عدد الشهداء في غزة

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قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن عدد الشهداء منذ بدء الحرب التي تشنها على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023 تجاوز 50 ألفا.وذكرت في بيان أن عدد الشهداء في قطاع غزة وصل إلى 50021 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 113274 مصابا.وأشارت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا الحرب على القطاع، إلى استشهاد41 فلسطينيا وإصابة 61 آخرين جراء استهدافات القوات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت أن من بين الشهداء اثنان تم انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (سكاي نيوز)