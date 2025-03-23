حكومة غزة: ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية خاصة بين أكثر من مليون طفل وكبار السن

حذر المكتب
الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية ومن مخاطر استمرار سياسة التعطيش التي تنتهجها إسرائيل
في إطار إبادتها الجماعية للقطاع.
وقال المكتب
الحكومي في بيان: "قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية وسط استمرار الإبادة الجماعية والصمت الدولي".
وأضاف: "يواجه أكثر من 2,4 مليون فلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي
تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بحق المدنيين العزل، دون أي رادع من المجتمع الدولي".
وأنذر من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية خاصة بين أكثر من مليون طفل وكبار السن في القطاع، جراء مواصلة إسرائيل
إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية
.
وتابع، إن تلك السياسة "تُعمّق من الأزمة المتفاقمة، في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من سياسة تجويع ممنهجة".
كما حذر من مخاطر سياسة التعطيش التي تنتهجها إسرائيل
بغزة عبر تدمير آبار المياه
وعرقلة حصول المدنيين على المياه
.
وأكد أن القطاع يعاني من أزمة مياه خانقة "تهدد حياة الشعب الفلسطيني في ظل انعدام مصادر المياه
الصالحة للشرب وتفشي الأمراض بسبب التلوث وانعدام الخدمات الصحية". (الاناضول)