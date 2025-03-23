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عربي-دولي
تصريح "مفاجئ" من مبعوث ترامب بشأن نتنياهو
Lebanon 24
23-03-2025
|
08:35
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كشف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، معلومات مثيرة بشأن مواقف رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو وصفقة الرهائن التي تواجه جمودا.
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وقالت
القناة
12
الإسرائيلية
إن ويتكوف أشار في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، إن "الجمهور
الإسرائيلي
يطالب بعودة المختطفين، بينما يتصرف نتنياهو بما يتخالف مع المزاج العام".
وتابعت أن ويتكوف قال خلال المقابلة إن نتنياهو "يعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح" من خلال استخدام الضغط العسكري في غزة كوسيلة لإعادة الرهائن.
في المقابل، أكد المبعوث الأميركي أن حماس يجب أن تنزع سلاحها، "وبعد ذلك يمكنها المشاركة سياسيا في غزة".
وردا على تصريحات ويتكوف، والتي وصفت بـ"المفاجئة"، قال مصدر من مكتب نتنياهو للقناة 12 إنه "يعتقد أن رئيس الوزراء ملتزم بإعادة المختطفين" وأن "سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتمثل في ضرورة
القضاء
على حماس، وهي سياسة تتماشى مع أهداف الحرب". (سكاي نيوز)
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