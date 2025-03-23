Advertisement

عربي-دولي

رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية يكشف عن "مؤامرة" ضد رئيس بلدية إسطنبول

Lebanon 24
23-03-2025 | 08:11
A-
A+
Doc-P-1337400-638783379321252825.png
Doc-P-1337400-638783379321252825.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال أوزغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية بأول تصريح بعد صدور قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، إن الأخير يعلم من دبر المؤامرة ضده.
Advertisement

وأضاف أوزيل، في تصريحه اليوم الأحد، أن أوغلو "انتخب ثلاث مرات متتالية، من قبل 16 مليون من سكان إسطنبول، اعتقل لأن جريمته الوحيدة كانت هزيمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولأنه سيفوز في الانتخابات القادمة.. لكننا نواجه مجموعتين من المؤامرات".

وأردف: "ستكون هناك اعتراضات تقدم بسرعة، لعودة الرئيس إمام أوغلو إلى حريته"، موضحا "كان أحد المؤامرات هو ادعاء الإرهاب، وقد رفض طلب الاعتقال بخصوص هذا الموضوع، وعليه لا توجد رقابة قضائية على البلدية، لكنهم قرروا اعتقاله من الملف الآخر، أي الملف الموصوف بـ"منظمة إمام أوغلو الإجرامية"".

وتابع أوزيل: "سيتم تقديم الاعتراضات اللازمة للإفراج عن أكرم إمام أوغلو بسرعة، وستكون هذه الاعتراضات قانونية، بالإضافة إلى اعتراضات اجتماعية".

وقال إن "حب وثقة الناس الذين نزلوا إلى الطرقات والشوارع والساحات، من أجل أوغلو، لمدة أربعة أيام، والذين ينتظرون في كيلومترات من الطوابير في جميع أنحاء تركيا اليوم، لم يذهب سدى".
وأوضح أنه "سيتم انتخاب شخص من المجلس البلدي لرئاسة بلدية اسطنبول، وسوف يستمر هذا الواجب بالوكالة حتى تثبت براءة رئيس البلدية أكرم، أو رفع الاعتقال عنه، ثم يعود إلى واجبه".

وأضاف "اليوم، هناك طوابير طويلة من جميع أنحاء تركيا، والناس يذهبون للتصويت على الكراسي المتحركة، وصورة أولئك الذين ينحنون ويصعدون الدرج زاحفين للتصويت، تظهر من سيأتي ومن سيذهب في هذا البلد".

ولفت رئيس حزب الشعب الجمهوري أن "هذا الشعب لن يتخلى عن صناديق الاقتراع".

وأشار إلى أن "معنويات الرئيس أكرم إمام أوغلو مرتفعة للغاية، وهو يعلم من دبر هذه المؤامرة من القمة، وكيف يدار من هم في هذا المبنى" (في إشارة منه إلى القضاة بالقصر العدلي).
مواضيع ذات صلة
مواجهات بين الشرطة التركية ومتظاهرين ضد اعتقال رئيس بلدية أسطنبول
lebanon 24
23/03/2025 22:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة التركية لـ "رويترز": سنرشّح رئيس بلدية اسطنبول المحتجز لخوض الانتخابات الرئاسية في المستقبل
lebanon 24
23/03/2025 22:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة التركية لرويترز: حزبنا سيعين عمدة اسطنبول المعتقل كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
lebanon 24
23/03/2025 22:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: حديث المعارضة عن "انقلاب مدني" بعد احتجاز رئيس بلدية اسطنبول ذروة "اللاعقلانية السياسية"
lebanon 24
23/03/2025 22:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:24 | 2025-03-23
16:12 | 2025-03-23
15:55 | 2025-03-23
15:54 | 2025-03-23
15:40 | 2025-03-23
15:26 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24