مظاهرة أمام مكتب نتنياهو بالقدس.. اليكم السبب

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تظاهر آلاف الإسرائيليين، الأحد، أمام مقر الحكومة في القدس الغربية، احتجاجا على سعي الأخيرة لإقالة مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.وانطلق الآلاف في مسيرة من شارع غزة، حيث مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مكتبه بالقدس الغربية حيث تعقد الحكومة اجتماعا للتصويت على مقترح وزير العدل ياريف ليفين، بسحب الثقة من ميارا، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.وخلال المظاهرة، قالت القاضية السابقة بالمحكمة العليا (أعلى قضائية) أيالا بروكاتشيا إن "سياسة حكومية ممنهجة تتشكل بهدف تدمير جميع مؤسسات الدولة المستقلة وآليات انتقاد الحكومة".وأضافت: "كسر استقلال المؤسسات المركزية في البلاد وكسر أنظمة الرقابة والضبط على الحكومة سيقودنا بسرعة البرق إلى تحول كامل لصورة البلاد".وتابعت: "لم تعد هناك ديمقراطية حرة، بل نظام آخر لا نعترف به. نظام لا يوجد فيه حكم ولا حرية حقيقية. نظام يفتقر إلى الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان. لا يمكننا أن نعيش في ظل مثل هذا النظام؛ لا يمكننا أن نسلم به"، وفق الصحيفة.ونقلت الصحيفة عن المستشارة القضائية، التي لم تحضر جلسة الحكومة، إن "الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون"، وأكدت "سنواصل دون خوف".وكانت إقالة ميارا من التي هيمنت على الساحة لأشهر طويلة بسبب معارضتها للعديد من قرارات الحكومة.وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، طالب مرارا بإقالة بهاراف ميارا من منصبها.من جانبه، قال الرئيس السابق للشاباك عامي أيالون، خلال كلمته في المظاهرة: "عندما تقوم الحكومة بإقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية من أجل الحفاظ على سلطتها، فإننا ندرك أننا نعيش في نظام استبدادي".ومضى متسائلا: "إلى متى سنواصل إغماض أعيننا والحلم بأن لا تزال ديمقراطية؟ إلى متى سنغض الطرف عن حقيقة أن هذه الحكومة حكومة متمردة؟ إنها تتمرد على قيم دولة اليهودية والديمقراطية".وتابع أيالون: "متى سنفهم أن من واجبنا كمواطنين أن نرفض القوانين التي تصدرها الحكومة من أجل الحفاظ على حكمها؟".(الاناضول)