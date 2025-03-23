بيان للحوثيين عن استهداف مطار بن غوريون وحاملة طائرات أميركية

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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الأحد، استهداف مطار بن غوريون في وسط ، وحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع التابعة لها في البحر .وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وعملية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة". (روسيا اليوم)