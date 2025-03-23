Advertisement

عربي-دولي

بيان للحوثيين عن استهداف مطار بن غوريون وحاملة طائرات أميركية

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1337411-638783404247214672.png
Doc-P-1337411-638783404247214672.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الأحد، استهداف مطار بن غوريون في وسط إسرائيل، وحاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدد من القطع البحرية التابعة لها في البحر الأحمر.
Advertisement
وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية أنها "نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وعملية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بعمليتين.. الحوثيون يستهدفون مطار "بن غوريون" وحاملة طائرات أميركية
lebanon 24
23/03/2025 22:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"
lebanon 24
23/03/2025 22:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون عن مهاجمة حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر
lebanon 24
23/03/2025 22:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأميركية ترومان
lebanon 24
23/03/2025 22:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:24 | 2025-03-23
16:12 | 2025-03-23
15:55 | 2025-03-23
15:54 | 2025-03-23
15:40 | 2025-03-23
15:26 | 2025-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24