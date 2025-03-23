روسيا تتوقع "مفاوضات صعبة" بشأن النزاع في أوكرانيا

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ومن المقرر أن يعقد وفدان من وأوكرانيا محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، فيما يسعى الرئيس إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل. لسنا سوى في هذا المسار".ولفت إلى أن هناك من "المسائل" و"الخلافات الدقيقة" حول طريقة تنفيذ وقف إطلاق النار المحتمل.