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عربي-دولي

روسيا تتوقع "مفاوضات صعبة" بشأن النزاع في أوكرانيا

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:03
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قلّل الكرملين، اليوم الأحد، من توقعات التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا، قائلا إن المفاوضات ما زالت في بداياتها وحذّر من أنها ستكون "صعبة".
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ومن المقرر أن يعقد وفدان من روسيا وأوكرانيا محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في السعودية خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، فيما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل. لسنا سوى في بداية هذا المسار".

ولفت إلى أن هناك العديد من "المسائل" و"الخلافات الدقيقة" حول طريقة تنفيذ وقف إطلاق النار المحتمل.
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