وجّه رسالة لإيران... ويتكوف: "حماس" مسؤولة عن تجدد القتال في غزة

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قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إن "إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية وهذا لا يمكن أن يحدث ولن يحدث".وأضاف ويتكوف: "رسالتنا لإيران هي أن نجلس معا ونرى ما إذا كان بوسعنا المكان الصحيح من خلال الدبلوماسية".وكان ويتكوف قد قال في تصريحات تلفزيونية، السبت، إن مضمون الرسالة التي أرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيران هو أنه رئيس يسعى للسلام ولا يوجد سبب للجوء إلى الخيار العسكري.وأضاف: "الرئيس ترامب لا يريد ، وهو قد يلجأ للحل العسكري من أجل وقف ، وهذا السبب الوحيد الذي قد يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة، أما بشأن إيران وملفها النووي نأمل ألا نلجأ لهذا الخيار، وأن نتمكن من حل الأزمة على طاولة المفاوضات".وأشار إلى أن "ترامب قال في الرسالة التي وجهها للإيرانيين، أنا رئيس سلام ولا يجب أن نلجأ للحل العسكري، بل علينا التفاوض، ويجب توضيح المفاهيم الخاطئة، وإرساء نظام مراقبة وتدقيق حتى لا يقلق أي طرف من التسليح النووي".وبشأن الحرب في غزة، قال ويتكوف الأحد لقناة "فوكس نيوز" إن حركة حماس مسؤولة عن تجدد القتال في القطاع بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي قدما فيما كان يُعتبر "اتفاقا مقبولا".وأضاف ويتكوف: "المسؤولية تقع على حماس.. حماس هي المعتدية في . تقف إلى جانب دولة إسرائيل".وتابع: "حماس سنحت لها كل الفرص لنزع سلاحها وقبول مقترح الخطة المؤقتة لكنها اختارت عدم فعل ذلك".وفيما يخص حرب أوكرانيا، كشف ويتكوف أنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد ، متوقعا أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال المحادثات المقررة في السعودية.