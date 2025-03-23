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عربي-دولي

السودان.. الجيش "يحقق" مزيدا من المكاسب في الخرطوم

Lebanon 24
23-03-2025 | 10:20
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أعلن الجيش السوداني، الأحد، مواصلة عمليات "التمشيط العسكري" وسط العاصمة الخرطوم، واستعادته السيطرة على مواقع جديدة.

وأفاد الجيش السوداني في بيان، أن قواته والقوات المساندة "تواصل نظافة وتطهير جيوب مليشيا الدعم السريع التي تحاول الهروب من قواتنا المطاردة لها بعمليات التمشيط من مبنى إلى آخر بوسط الخرطوم".
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ونشر الجيش عبر حسابه على فيسبوك مقاطع فيديو لجنوده وهم يعلنون فيها بسط سيطرتهم على "مجمع الواحة" في السوق العربي وسط العاصمة.

كما بث عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو لانتشارهم في "أبراج البركة" و"فندق أراك" و"الجامع الكبير" بالسوق ذاته.

وبذلك يقترب الجيش السوداني من السيطرة بشكل كامل على وسط الخرطوم، للمرة الأولى منذ اندلاع القتال في نيسان 2023 مع قوات الدعم السريع. (الاناضول)
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