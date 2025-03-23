السودان.. الجيش "يحقق" مزيدا من المكاسب في الخرطوم

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أعلن الجيش السوداني، الأحد، مواصلة عمليات "التمشيط العسكري" وسط العاصمة الخرطوم، واستعادته السيطرة على مواقع جديدة.وأفاد الجيش السوداني في بيان، أن قواته والقوات المساندة "تواصل نظافة وتطهير جيوب مليشيا الدعم السريع التي تحاول الهروب من قواتنا المطاردة لها بعمليات التمشيط من مبنى إلى آخر بوسط الخرطوم".ونشر الجيش عبر حسابه على مقاطع فيديو لجنوده وهم يعلنون فيها بسط سيطرتهم على "مجمع الواحة" في السوق وسط العاصمة.كما بث عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو لانتشارهم في "أبراج البركة" و"فندق أراك" و"الجامع الكبير" بالسوق ذاته.وبذلك يقترب الجيش السوداني من السيطرة بشكل كامل على وسط الخرطوم، للمرة الأولى منذ اندلاع القتال في 2023 مع قوات الدعم السريع. (الاناضول)