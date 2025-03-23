خطة إسرائيلية لاحتلال غزة لعدة أشهر.. صحيفة تتحدث

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى آخرين على دراية بالموضوع: "القادة السياسيون والعسكريون يدرسون خطط حملة برية جديدة قد تشمل الاحتلال العسكري لقطاع غزة لعدة أشهر أو أكثر".وأشارت الصحيفة إلى أن الاستراتيجية الجديدة لإسرائيل قد تتضمن أيضا السيطرة المباشرة على إيصال المساعدات وإزالة أكبر عدد من قادة الإدارة المدنية من حركة حماس وإجلاء والنساء وغير المقاتلين من المناطق السكنية إلى مناطق إنسانية خاصة، مع محاصرة أولئك الذين يبقون في هذه المناطق.في الوقت نفسه قالت مصادر إسرائيلية للصحيفة إن لا تزال في انتظار نتائج المفاوضات مع حماس وأن بشأن ما إذا كانت ستتصاعد الأمور لم يتم اتخاذه بعد.وحسب الصحيفة فإن قد تحتاج إلى ما يصل إلى خمس فرق عسكرية للاحتلال العسكري لقطاع غزة، مما قد يؤدي إلى استنزاف الموارد بشكل مفرط.