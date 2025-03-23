الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب حماس دورا في غزة

Advertisement

صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأحد، إن موقف التكتل بشأن حماس هو أنها لا يجب أن تلعب دورا في غزة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده المصري بدر عبد العاطي الأحد مع كالاس في القاهرة.وذكرت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعارض الأعمال العدوانية وفقدان الأرواح ويجب أن يتوقف القتل وسيخسر الجانبان من هذه الحرب وكذلك يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن وأن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.وأشارت إلى أنه من الصعوبة الحديث عن إعمار غزة في ظل استمرار القصف.وأضافت أن الخطة لإعادة إعمار غزة تمثل مخططا لإعادة الإعمار، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الحزم لإعادة الإعمار في غزة "ولكن نحتاج مزيدا من التوضيح حول مشاركة التمويل والترتيبات الأمنية وحوكمة غزة وسنلتقي اليوم مع أعضاء الوفد الإسلامي للتباحث حول تلك النقاط".وشددت على أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم أي مشاركة لحماس في حكومة غزة، كما أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين وأنه المسار الوحيد لتحقق الدائم والعادل. (سكاي نيوز)