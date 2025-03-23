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عربي-دولي
واشنطن تقضي على قيادات حوثية بينهم كبير خبراء الصواريخ
Lebanon 24
23-03-2025
|
12:35
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتس، الأحد، إن الضربات
العسكرية
التي تشنها
الولايات المتحدة
على اليمن منذ أسبوع أودت حتى الآن بحياة قيادات كبيرة من الحوثيين، بينهم كبير خبراء الصواريخ في الجماعة.
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وأوضح والتس لشبكة "سي.بي.إس نيوز": "لقد ضربنا مقراتهم، وضربنا مراكز
اتصالات
، ومصانع أسلحة، بل وبعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق الماء".
ولم يحدد والتس هوية الخبير الذي قتل كما لم يقدم أي تفاصيل عن القادة الآخرين الذين لقوا حتفهم.
ولم يصدر الجيش الأميركي حتى الآن سوى تفاصيل قليلة عن العمليات، التي أطلقت بعد توعد الحوثيين باستئناف هجماتهم على حركة الشحن في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة.
وفي وقت سابق من الأحد، أفادت مصادر يمنية بإصابة العقل المدبر للهجمات البحرية لدى الحوثيين والمدرج على لائحة العقوبات الأميركية منصور السعادي في إحدى الغارات الأميركية ونقله إلى صنعاء للعلاج.
وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد أكد أن استهداف قادة جماعة الحوثي بشكل شخصي كان أحد أهداف الضربات الأميركية على اليمن.
وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين بـ"القضاء عليهم تماما". وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين. راقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجيا. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبدا على هذا النحو. سيتم
القضاء
عليهم تماما".
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