باكستان.. قوات الأمن تقتل 16 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود مع أفغانستان

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قتلت الباكستانية 16 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة غلام خان كالاي بإقليم وزيرستان الشمالية.وقالت إدارة العامة بالجيش الباكستاني في بيان يوم الأحد، "ليلة أمس صباح اليوم الأحد، رصدت تحركات مجموعة من الخوارج أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية، وذلك في منطقة غلام خان كالاي العامة، بإقليم وزيرستان الشمالية".وأضافت: "قواتنا اشتبكت بفعالية مع عناصر المجموعة وأحبطت محاولتهم للتسلل".وذكرت أنه "وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، تم قتل جميع الخوارج الـ 16".وطالبت باكستان باستمرار الحكومة الأفغانية المؤقتة بضمان إدارة فعالة للحدود من جانب أفغانستان. (روسيا اليوم)