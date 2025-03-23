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عربي-دولي
باكستان.. قوات الأمن تقتل 16 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود مع أفغانستان
Lebanon 24
23-03-2025
|
12:24
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قتلت
قوات الأمن
الباكستانية 16 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة غلام خان كالاي بإقليم وزيرستان الشمالية.
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وقالت إدارة
العلاقات
العامة بالجيش الباكستاني في بيان يوم الأحد، "ليلة أمس
السبت
صباح اليوم الأحد، رصدت
قوات الأمن
تحركات مجموعة من الخوارج أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية، وذلك في منطقة غلام خان كالاي العامة، بإقليم وزيرستان الشمالية".
وأضافت: "قواتنا اشتبكت بفعالية مع عناصر المجموعة وأحبطت محاولتهم للتسلل".
وذكرت أنه "وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، تم قتل جميع الخوارج الـ 16".
وطالبت باكستان باستمرار الحكومة الأفغانية المؤقتة بضمان إدارة فعالة للحدود من جانب أفغانستان. (روسيا اليوم)
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