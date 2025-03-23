الحكومة الإسرائيلية تؤيد إقالة المدعية العامة

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أيّدت الحكومة ، الأحد، إقالة المدعية العامة غالي بهراف ميارا من خلال تصويت بحجب الثقة، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام.ووافق الوزراء بالإجماع على هذه الخطوة المثيرة للجدل في غيابها، إلا أن يمثل مجرد بداية لعملية طويلة، حيث يتعين على خاصة الآن النظر في القضية.وخلال جلسة الحكومة، تظاهر آلاف الأشخاص في القدس احتجاجا على عزل بهراف ميارا.في وقت سابق، نشرت المدعية العامة رسالة علنية قالت فيها: "الحكومة تريد أن تكون فوق ، لكننا لن نسمح بذلك".وتسعى الحكومة إلى إقالتها بسبب معارضتها المتكررة لقرارات السياسية التي تعتبرها غير قانونية.ويتهم رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الجهاز القضائي بأنه يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.وحذر خبراء قانونيون من أن إقالة بهراف ميارا قد تهدد الديمقراطية في البلاد.وكانت خطط حكومة نتنياهو لإعادة هيكلة الجهاز القضائي قد أثارت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر في عام 2023، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي . (سكاي نيوز)