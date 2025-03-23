تطور يُنذر بمرحلة جديدة في قطاع غزة.. هذا ما اعلنته اسرائيل



Advertisement



وقال الجيش، في بيان: "بعد تقييم الوضع، بدأت الفرقة 36 الاستعدادات للعمليات في القيادة الجنوبية".



وأضاف: "خلال الأشهر الماضية، أكملت الفرقة عملياتها في ونشاطا للعمليات في الشمالية استمر عدة أشهر".



بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة ، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة "طوعا".



وأكدت أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة "للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى". أعلن الجيش ، الأحد، أن إحدى فرقه التي نفذت عمليات في تستعد لعمل محتمل في غزة.وقال الجيش، في بيان: "بعد تقييم الوضع، بدأت الفرقة 36 الاستعدادات للعمليات في القيادة الجنوبية".وأضاف: "خلال الأشهر الماضية، أكملت الفرقة عملياتها في ونشاطا للعمليات في الشمالية استمر عدة أشهر".بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة ، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة "طوعا".وأكدت أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة "للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى".

وقالت في بيان إن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة لكنها قد "تتعاون مع منظمات دولية" من أجل "ضمان المرور الآمن" للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها.



وقال وزير يسرائيل كاتس إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعا قطاع غزة.



يأتي ذلك فيما كشف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.



وذكر مكتب نتنياهو، مساء الأحد، أن الطرفين "بحثا التطورات الإقليمية ومنها إطلاق سراح الرهائن واستئناف القتال في غزة".